Barcellona, scoppia il caso Arthur: il centrocampista resta in Brasile, non vuole giocare la Champions

Clamoroso in casa Barcellona: Arthur si rifiuta di tornare in Spagna per riprendere gli allenamenti in vista della Champions League.

Il centrocampista del club catalano dalla prossima stagione sarà un giocatore della Juventus, l’affare chiuso qualche settimana fa vedrà Pjanic fare il percorso inverso. Il regista verdeoro si trova al momento in vacanza in Brasile e avrebbe ammesso di non voler fare ritorno per disputare l’ultima parte di stagione con i blaugrana. Situazione davvero paradossale quella legata ad Arthur che, come confermato da indiscrezioni del Mundo Deportivo, non avrebbe accettato di buon grado il trasferimento ‘forzato’ ai bianconeri e di conseguenza avrebbe deciso di restare in patria senza alcuna autorizzazione. I catalani hanno anche diramato una nota ufficiale all’interno della quale hanno avanzato la propria versione dei fatti e minacciato provvedimenti nei riguardi del calciatore.

“Non ha mostrato alcun interesse a convincere Quique Setién per contare su di lui nel finale di campionato”.