Barcellona-Napoli, Mertens: “Può succedere di tutto, Gattuso ha un piano preciso”

Dries Mertens si proietta alla sfida di Champions League contro il Barcellona.

L’attaccante belga del Napoli, fresco di rinnovo con i partenopei, si concentra in vista del match valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. Il recordman dei partenopei, nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così in ottica prossimi impegni.

“Sabato sarà una partita importante contro la Lazio, poi penseremo al Barcellona. Serve fiducia, può succedere di tutto. La prima volta che abbiamo giocato a porte chiuse, contro l’Inter, era strano, oggi siamo più abituati. Abbiamo giocato in casa – ha confermato Mertens dalle parole raccolte da TMW -, ora dobbiamo giocare in casa loro e non dobbiamo fare troppi problemi. Gattuso è carico. Dobbiamo andare lì per giocarcela. Rinnovo? Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Osimhen? Possiamo giocare anche insieme. Non conoscendo la lingua e il campionato gli servirà un po’ di tempo, dobbiamo stargli vicino tutti”.