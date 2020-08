Barcellona-Napoli, Manolas: “Ho scelto gli azzurri per un motivo, ecco dove abbiamo sbagliato”

Il Napoli pronto all’esame Barcellona, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gli azzurri, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nel primo round, sono pronti alla sfida contro i catalani che hanno chiuso la stagione in negativo finendo al secondo posto in Liga dietro al Real Madrid. Il difensore greco dei partenopei, Kostas Manolas, sa come battere i blaugrana (3-0 ai tempi della Roma) come conferma nel corso dell’intervista concessa a La Repubblica.

“Sono venuto a Napoli per vincere e l’ho scelto perché da 4 anni gioca il migliore calcio in Italia. Peccato solamente per il campionato, troppi punti persi all’inizio: in Champions ritorneremo molto presto”.

