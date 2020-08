Barcellona-Napoli, Prandelli sicuro: “Contro il Barça impresa possibile. Insigne? Al ‘Camp Nou’ necessario il 100%, nelle ultime gare…”

Il Barcellona si prepara a sfidare il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League.

Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata allo Stadio San Paolo, i blaugrana ospiteranno la formazione di Rino Gattuso nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida importante che decreterà chi, tra le due compagini, affronterà nel turno successivo la vincente del confronto fra Chelsea e Bayern Monaco. Impegno analizzato dall’ex ct dell’Italia Cesare Prandelli, intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”.

“Penso che quando arrivi a queste partite devi essere pronto e il Napoli è pronto sia mentalmente che tatticamente. Sicuramente si affronta una squadra formata da grandi campioni, ma se il Napoli scenderà in campo con la voglia di stare dentro la gara dal primo all’ultimo minuto, allora potrà fare l’impresa. Il Napoli dovrà far tesoro dell’insegnamento di Benitez che diceva ‘Sin prisa, sin pausa’? “Si senza pausa, ma con un ritmo alto, credo che Il Barcellona possa soffrire questo e anche un possesso palla veloce del Napoli. Tifiamo tutti per gli azzurri e aspettiamo il risultato”.

Infine, due battute su Insigne: “Lorenzo nelle ultime gare ha dimostrato sempre la capacità di leggere la situazione. Anche se è un attaccante, bravo soprattutto a fornire assist, riesce a coprire tutta la fascia. Negli ultimi tempi l’ho visto continuo, però dovrà essere al 100% perchè queste partite non possono essere gestite”.