Barcellona-Napoli, de Jong: “Abbiamo studiato gli azzurri, reazione di Messi ci ha svegliati”

Il Barcellona verso la sfida di Champions League contro il Napoli che determinerà il passaggio del turno.

I blaugrana guidati da Quique Setièn nella serata di sabato 8 agosto affronteranno gli azzurri di Rino Gattuso che nella gara d’andata fermarono sull’1-1 proprio i catalani. La rete di Dries Mertens aveva illuso i suoi, il pari di Griezmann ha però chiuso le porte della vittoria ai partenopei. In vista del match del ‘Camp Nou‘ si è così espresso il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, nel corso di un’intervista concessa a Sport.

“Stiamo bene, non vediamo l’ora di giocare. Le sensazioni sono davvero buone. Giocheremo con l’intenzione di vincere, indipendentemente dal risultato dell’andata. Siamo il Barça e giochiamo in casa, quindi dobbiamo pensare solo al successo. Abbiamo studiato il Napoli, sappiamo cosa fare e ci crediamo. Possiamo vincere la Champions: siamo una delle migliori squadre del mondo e mancano 4 partite. Se mostreremo quello che sappiamo fare, possiamo trionfare. Nervosismo Messi? Aveva ragione, avevamo perso contro l’Osasuna in casa. Con tutto il rispetto per loro, batterli doveva essere la normalità. Sono state affermazioni normali perché avevamo giocato alcune brutte partite. Setién? Ci siamo lasciati alle spalle la Liga. L’abbiamo persa, ovviamente, ma non serve più avere quei pensieri negativi. Ora non vediamo l’ora che arrivi la partita con il Napoli, quindi non abbiamo più toccato questo argomento, tranne per correggere errori e cose che dovevano essere migliorate”.