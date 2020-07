Barcellona-Napoli, arriva la conferma dall’UEFA: “Monitoriamo la situazione, decisa la sede”

La risposta della Uefa al presidente del Napoli.

“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”, con questo comunicato la Uefa mette un punto alle perplessità sollevate in questi giorni da De Laurentiis riguardo la scelta dell’impianto in cui si andrà a disputare Barcellona–Napoli.

Quella contro i blaugrana “è sempre una grande partita, io con la Uefa telefono, parlo, chiedo ma è molto imbarazzante. Dalla Spagna arrivano grandi perplessità e paura e loro fanno gli gnorri. Cosa ci vorrebbe a dire basta, non si va a Barcellona ma in Portogallo, in Germania o a Ginevra“, ha detto il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, arrivando all’assemblea di Lega A, a Milano. “Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità“, ha poi aggiunto.

