Virtus Entella-Cesena, Toscano: “Gara combattuta, non bellissima. Ci sono valori”

“E' stata una gara combattuta, non bellissima sul piano del gioco tra due squadre che volevano rischiare poco. Siamo partiti bene, poi abbiamo concesso qualche occasione gratutita. Paradossalmente in dieci siamo stati più propositivi. Devo fare i complimenti ai ragazzi: hanno dimostrato un carattere stroardinario. Siamo due squadre solide, noi non abituati al sintetico: nelle giocate non siamo stati puliti, sbagliando qualche controllo. Loro giocando sempre qui erano avvantaggiati, però abbiamo rischiato ben poco dimostrando di potercela giocare contro una diretta concorrente. Abbiamo iniziato un percorso da zero e dobbiamo perseguirlo con grande determinazione. Ci sono valori importanti in questo gruppo. In partite equilibrate come queste avere un calciatore come Ramirez che calcia bene le palle inattiva come Ramirez è fondamentale ma anche noi li abbiamo: Chiariello e Calderoni hanno un ottimo piede. Devono crederci di più".