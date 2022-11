Virtus Entella-Cesena 0-0: termina a reti bianche al “Comunale” tra Volpe e Toscano

Termina 0-0 il match valido per la 13a giornata del campionato di Serie C girone B tra la Virtus Entella di Gennaro Volpe ed il Cesena guidato da Domenico Toscano.

Un confronto pesantissimo in ottica alta classifica, essendo entrambe le compagini a pari punti, finito per trasformarsi in un animo confronto a reti bianche, in cui era presente anche l’ex capitano del Palermo, Francesco De Rose.