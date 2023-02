Cesena-Reggiana, probabili formazioni: De Rose dal 1′, Diana con Lanini e Guiebre

Match d'alta quota nel Girone B di Serie C. Il Cesena di Domenico Toscano ospita la capolista Reggiana in un monday night che può certamente spostare gli equilibri del campionato. De Rose e compagni distano, infatti, appena quattro punti dalla formazione di Diana e con un risultato positivo accorcerebbero il gap presente in classifica. Il match - valido per la ventottesima giornata di campionato - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Dino Manuzzi.