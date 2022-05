Cesena, Gotti in pole per sostituire Viali: Decisiva l’eliminazione con il Monopoli

Luca Gotti, il nuovo nome sul taccuino della dirigenza del Cesena per sostituire William Viali la prossima stagione

Dopo neanche 24h dall'eliminazione dal primo turno playoff per mano del Monopoli , il Cesena è pronto a cambiare pelle in vista della prossima stagione, tuonanti anche le parole dell'ormai ex tecnico William Viali nel post gara contro i pugliesi: " Ho fatto tanti ragionamenti in questi mesi. Il Cesena che ho fatto e costruito è chiaro che non c'è più, c'è un percorso diverso e dopo due anni e mezzo qui penso sia arrivato il momento giusto".

Parole che lasciano intendere il completamento di un ciclo in quel del club romagnolo, e che sembra pronto a riaprirne un altro con un tecnico di livello assoluto per il campionato di C. Luca Gotti, esonerato dall'Udinese in questa stagione lo scorso 7 dicembre, in seguito ad una pesante sconfitta in casa dell'Empoli per 3-1, portando così la società bianconera ha virare su Gabriele Cioffi, con cui si stanno ottenendo grandi risultati. Ad oggi il tecnico italiano sembra pronto a ripartire con un progetto ambizioso come quello dei Cavallucci Marini, e nonostante il netto cambio di categoria dalla Serie A alla Lega Pro, potrebbe farsi convincere dal triennale offerto dai patron, Robert Lewis e John Aiello e far ripartire la sua carriera dalla splendida cornice del Manuzzi.