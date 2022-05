Cesena, Agostini: “Successo di Monopoli? Abbiamo qualità. Possiamo vincere ovunque”

Le dichiarazioni del responsabile dell'area tecnica del Cesena, Massimo Agostini, in vista del match di ritorno contro il Monopoli, in programma all'"Orogel Stadium Dino Manuzzi", giovedì 12 maggio alle 20.45

Alla vigilia del match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C, Cesena-Monopoli, il responsabile dell'area tecnica del club romagnolo, Massimo Agostini, nel corso dell'intervista concessa durante il format calcistico, "Pianeta Bianco Nero", in onda su Teleromagna, si è espresso sulla prestazione offerta dalla compagine allenata da William Viali, nel match di andata contro il Monopoli. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante di Napoli, Roma e Milan , tra le altre, sulla sfida di ritorno in programma all'"Orogel Stadium Dino Manuzzi", domani sera, giovedì 12 maggio alle 20.45.