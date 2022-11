Breda: “Cesena? Toscano certezza. Catanzaro e Pescara davanti al Crotone, Vicenza…”

"E' una partita importante, non solo per le posizioni in classifica. Il campionato è ancora lungo, chi vince questa gara ha grandi opportunità di aumentare l'autostima e dare un segnale forte a tutti i quanti. Ci vuole tempo, sono stati bravi a trovare delle buone risposte in poco tempo e dar subito un grande segnale. Nonostante l'inizio, hanno continuato a lavorare e ora sono squadra a tutti gli effetti. L'impronta la sta dando in maniera determinante Toscano, per la categoria è una certezza. Ha vinto campionati ovunque, questa sua capacità di far bene la sentono i ragazzi. Quando va in un posto in C sanno che si può ambire a qualcosa di importante, è un discorso di mentalità. Non mi piace parlare di singolo, sarebbe facile parlare di Merkaj o di Corazza. Hanno interpreti importanti in ogni ruolo. Sarà sicuramente una bella partita dove si affrontano due squadre forti. Catanzaro sta facendo qualcosa di impressionante, il Pescara però è una squadra vera e non sta mollando niente. La distanza è minima, tanto passerà dagli scontri diretti. Catanzaro e Pescara li vedo davanti al Crotone. Il Vicenza forse ha la squadra più forte della Serie C ma ancora non è una squadra. Non avevano un'idea tattica da squadra vera, adesso c'è una grande occasione per Modesto dopo lo scorso anno. Anche se il Pordenone sta andando forte, c'è ancora tempo".