Ancona-Cesena, formazioni ufficiali: Toscano con De Rose e Silvestri dal 1′

Tutto pronto per Ancona-Cesena . Il match - valido per il posticipo della trentatreesima giornata del Girone B di Serie C - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Del Conero.

Sfida playoff tra la squadra di Colavitto e la formazione di Toscano. Melchiorri e compagni vanno a caccia di riscatto dopo la sorprendente sconfitta rimediata contro l'Imolese nell'ultimo turno di campionato. L'Ancona occupa la quinta posizione in classifica e ha un vantaggio di ben quattordici punti sull'undicesima della classe. Dall'altra parte il Cesena è reduce da quattro risultati utili consecutivi con l'ultima partita vinta dai bianconeri per quattro a zero contro l'Entella. In graduatoria il Cesena è terzo a nove punti di distanza dalla Reggiana di Diana che continua a mantenere salda la vetta del Girone B di Serie C.