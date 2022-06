Serie C, Catanzaro: il presidente Noto sulle tracce del ds ex Palermo Faggiano

Il Catanzaro sogna in grande per la prossima stagione: gli occhi della dirigenza giallorossa sul ds ex Palermo Daniele Faggiano

Dopo l'eliminazione dai playoff di Serie C a favore del Padova, il Catanzaro inizia la programmazione per la prossima stagione, con obiettivo la Serie B.

Il presidente calabrese, Floriano Noto, punta in grande per costruire un organico capace di ottenere la promozione diretta, sfuggita quest'anno per una manciata di punti. Grande tentazione per il patron giallorosso, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta Del Sud avrebbe avviato alcuni contatti con il direttore sportivo Daniele Faggiano.

Attualmente alla Sampdoria, all'ex dirigente del Palermo non mancano ovviamente le richieste da Serie A e Serie B, ma i dialoghi con il Catanzaro potrebbero essere già iniziati.