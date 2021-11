Serie C, Catanzaro: esonerati il tecnico Antonio Calabro ed il suo staff

Svolta sulla panchina del Catanzaro, il club giallorosso ha deciso di esonerare Antonio Calabro. Fatali gli ultimi risultati deludenti, che vedono le aquile lontane dalla vetta e dalla zona promozione

Svolta sulla panchina del Catanzaro! La compagine giallorossa, reduce dal pareggio esterno in rimonta sul campo del Monterosi Tuscia, con una sola vittoria all'attivo nel corso delle ultime cinque giornate di campionato - 2-0 contro l'ACR Messina -, sta vivendo un momento di estrema difficoltà sotto il profilo dei risultati, con la squadra calabrese sempre più distante dal vertice della classifica di Serie C, a meno undici punti dalla capolista Bari. La società calabrese, in riunione da questa mattina, ha deciso per un avvicendamento sulla panchina delle "aquile", esonerando di fatto l'attuale tecnico Antonio Calabro. Non è ancora noto il nome del successore che guiderà dunque la compagine giallorossa, ma la famiglia Noto è già al lavoro per indivuare il giusto profilo che possa risollevare la squadra dall'attuale posizione in classifica, e dare il giusto slancio anche agli sforzi economici in sedde di calciomercato estivo. Di seguito il comunicato del club.