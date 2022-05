Playoff Serie C, FeralpiSalò-Palermo e Catanzaro-Padova: le designazioni arbitrali

Le designazioni arbitrali delle due gare valevoli per le final four dei Playoff di Serie C: FeralpiSalò-Palermo e Catanzaro-Padova

⚽️

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valevoli per le final four dei Playoff di Serie C, in programma mercoledì 25 maggio 2022.

FERALPISALO’ – PALERMO

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Lorenzo Giuggioli

Fabrizio Aniello Ricciardi

Daniele Perenzoni

Var – Gianluca Aureliano

Avar – Filippo Meli

CATANZARO – PADOVA

Arbitro: Paride Tremolada

Francesco Cortese

Tiziana Trasciatti

Matteo Gualtieri

Var – Aleandro Di Paolo

Avar – Francesca Di Monte