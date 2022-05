Playoff Serie C, Padova-Catanzaro: Sounas porta in vantaggio i giallorossi

Catanzaro in vantaggio sul Padova nel ritorno della semifinale dei playoff di Serie C, rete di Sounas per i giallorossi

Dopo i primi 41 minuti di gioco il Catanzaro è in vantaggio sul Padova, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. La rete che sblocca la gara è di Sounas, nata da un contropiede innescato da Vandeputte e da Biasci, quest'ultimo conclude a rete trovando una respinta, ma sulla ribattuta il greco non sbaglia.