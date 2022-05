PLAYOFF SERIE C, IN SEMIFINALE SARA’ PALERMO-FERALPISALO’ E CATANZARO-PADOVA

Serata di verdetti per i playoff di Serie C: Catanzaro-Padova e Palermo-FeralpiSalò le quattro semifinaliste in vista della final four

Prende forma il tabellone delle final four dei playoff di Serie C, a cui prenderanno parte il Palermo di Silvio Baldini, fresco di pareggio casalingo contro la Virtus Entella per 2-2, risultato che gli garantisce il passaggio del turno grazie al successo dell'andata tra le mura liguri di 1-2.

Rosanero che si confronteranno con la FeralpiSalò di Stefano Vecchi, fautori della pesante eliminazione della Reggiana al secondo turno nazionale, componendo di fatto la prima semifinale che si disputerà mercoledì 25 maggio. Nella stessa giornata si affronteranno anche Catanzaro e Padova, seconde forze dei gironi C e A, arrivate al penultimo atto della competizione, eliminando rispettivamente Monopoli e Juventus U23. Quest'ultimi usciti a testa alta dopo un successo di misura sul campo dei biancoscudati, non sufficiente per il passaggio del turno. I calabresi passano sui biancoverdi per 1-0 e si aggiudicano la final four.