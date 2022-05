Playoff Serie C, il Catanzaro batte 1-0 il Monopoli e si qualifica alle final four

Dopo l'1-2 dell'andata, il Catanzaro si è ripetuto al "Ceravolo" battendo il Monopoli per 1-0 e qualificandosi alle final four dei playoff

Il Catanzaro ha battuto il Monopoli anche al "Ceravolo" nella gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C , grazie al gol di Biasci realizzato al 27' con una splendida azione personale conclusasi con un perfetto piazzato col destro. Questa rete ha sicuramente abbassato il morale della squadra di Colombo che esce di scena dal minitorneo a testa alta dopo un campionato straordinario per i biancoverdi.

Alle final four, la compagine allenata da Vivarini affronterà la vincente della gara di ritorno tra Padova e Juventus Under 23, con i padroni di casa dell'"Euganeo" che passerebbero il turno in caso di una qualsiasi vittoria, pareggio o sconfitta, seppur con massimo un gol di scarto, in virtù dello 0-1 dell'andata.