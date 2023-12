Palermo-Catanzaro, il dato degli spettatori presenti al “Renzo Barbera”

Il dato degli spettatori presenti al "Renzo Barbera" per seguire da vicino il match di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

Il Palermo di Eugenio Corini ospita il Catanzaro di Vincenzo Vivarini nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B. È in corso il quarantacinquesimo minuto di gioco con il punteggio fermo sullo zero a due.