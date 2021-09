Palermo-Catanzaro, Calabro: “Rosanero squadra importante, hanno cambiato molto”

Le dichiarazioni del tecnico del Catanzaro che sfiderà questo pomeriggio il Palermo di Giacomo Filippi

Così il tecnico del Catanzaro Antonio Calabro ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Il match tra i rosanero e la franchigia calabrese è in programma per questo pomeriggio alle ore 14.30 presso lo Stadio Renzo Barbera. Entrambe le compagini sono considerate tra le favorite per navigare nei piani alti della classifica del Girone C di Serie C. E lo sa bene lo stesso coach del Catanzaro che ha sottolineato il peso specifico della sfida in questione. "Oggi non pensiamo ad una svolta – dice Calabro – ripeto, è una gara importante, ma dobbiamo rimanere equilibrati. Abbiamo cercato di mantenere la fisionomia che ci ha contraddistinto dall'ultima partita giocata contro il Palermo. Mentre il modus operandi rosanero è cambiato nel sistema di gioco, nell’allenatore e negli interpreti, soprattutto nel reparto avanzato. Per la rosa che ha a disposizione, il Palermo sarà sicuramente una delle squadre che si contenderanno il campionato fino alla fine”.