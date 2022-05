Padova-Catanzaro, Oddo: “Non giocheremo alla difensiva. Anche loro vogliono vincere”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico biancoscudato Oddo, in vista di Padova-Catanzaro valida per le final four dei playoff di Serie C

Massimo Oddo, tecnico del Padova, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del big match di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C contro il Catanzaro in cui si ripartirà dallo 0-0 del "Ceravolo":

“Non abbiamo preparato una partita difensiva, ma adatta a quello che richiedeva il campo. Possiamo fare anche altro e l’abbiamo dimostrato, mantenendo la solidità nel reparto arretrato. Stiamo bene e siamo carichi, sarà una partita complessa è difficile, d’altronde è una semifinale. Incontriamo un avversario forte, ma non siamo da meno. Credo che sarà una partita simile a quella di andata, perché dobbiamo vincere noi ma anche il Catanzaro deve farlo. Siamo quasi al completo: rimane fuori Busellato e per il resto abbiamo recuperato tutti. Al momento non ho ancora scelto nulla, tanti stanno bene e spero di fare le scelte giuste. Più spregiudicati rispetto a Catanzaro? È una questione di atteggiamento, vogliamo fare meglio in fase offensiva. Chiricò? Adesso sta bene, aveva un problema prima di Catanzaro, ho preferito non mandarlo in campo dall’inizio anche in prospettiva del ritorno".

La vincente del confronto, sarà la finalista del minitorneo in cui incontrerà una compagine tra Palermo e Feralpisalò.