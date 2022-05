Monopoli, Colombo: “Catanzaro di livello, ma possiamo ripetere il miracolo di Cesena”

Le dichiarazioni del tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, alla vigilia del match contro il Catanzaro, sfida di ritorno dei playoff di Serie C, in programma allo Stadio "nicola Ceravolo", sabato 21 maggio

Alla vigilia del match di ritorno dei playoff promozione di Serie C, Catanzaro-Monopoli, il tecnico della formazione pugliese, Alberto Colombo, ha presentato in conferenza stampa la gara contro la compagine allenata da Vincenzo Vivarini. Al "Nicola Ceravolo" è previsto il pubblico delle grandi occasioni, per un match che già nel primo atto disputatosi al "Veneziani"di Monoopoli, ha riservato diversi colpi di scena. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della squadra biancoverde, Colombo.

CATANZARO COME CESENA -"Ci sono le possibilità ovunque e contro chiunque di far andare la partita in un’altra direzione e quello che vogliamo fare è un altro miracolo sportivo. Abbiamo cercato di recuperare al meglio le energie fisiche e quelle psicologiche, perché il contraccolpo è stato diverso da quello contro il Cesena: lì siamo passati dall’inferno del 2-1 per loro al Purgatorio, con il gol di Bussaglia che ci ha permesso di andare con uno stimolo diverso al Manuzzi. Mercoledì abbiamo incassato una rimonta ed è stato pesante. Abbiamo dovuto resettare e cercare di capire che nonostante la sconfitta la possibilità di competere con una grande squadra è stata palese”.

LE SCELTE - “I convocati saranno determinati da quello che avverrà nell’allenamento di venerdì pomeriggio soprattutto nel valutare le condizioni di Marco: è in fase di guarigione. Per quanto riguarda gli affaticati, anche qui aspetto 24 ore per prendere delle decisioni. Siamo alla sesta partita in 21 giorni ed è chiaro che qualcuno, per i ritmi che stiamo avendo, possa pagare. Si tratta però di una gara talmente importante che tutti faranno il massimo per essere a disposizione. Gli assenti sicuri sono Natalucci, Quaini e Basile“.

L'ATTEGGIAMENTO -“La partita è lunga, abbiamo un avversario più maturo e consapevole di quella che può essere la partita dal punto di vista tattico al di là delle nostre volontà, dobbiamo capire come poter diventare pericolosi. Un episodio può cambiare l’inerzia sia in senso negativo che positivo. Molto dipenderà dalla nostra volontà di andare oltre le enormi qualità degli avversari. Dobbiamo prepararci per una partita di buonissima intensità in entrambe le fasi e dobbiamo essere pronti a colpire al momento giusto. Essere cinici sarà fondamentale. Solo il campo dirà se quello che abbiamo cercato di fare in questi tre giorni è andato a buon fine, poi non è tutto associabile a quanto fatto a Cesena. Noi speriamo sia anche migliorabile. Ogni partita però ha la sua storia ma tutto dipende dalla nostra volontà di ribaltare il risultato e abbiamo una coscienza maggiore delle nostre possibilità. Martedì siamo stati sempre in partita e questo deve farci capire che tutto è possibile, pur partendo da un risultato fortemente influente dal punto di vista della qualificazione. Ci sono le possibilità ovunque e contro chiunque di far andare la partita in un’altra direzione e quello che vogliamo fare è un altro miracolo sportivo”.