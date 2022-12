Foggia-Catanzaro 0-0: Gallo ferma Vivarini allo “Zaccheria”. Pari per i capolisti

Termina 0-0 il match di Serie C Girone C tra Foggia e Catanzaro

Senza reti e con poche emozioni si chiude la sfida dello Zaccheria. I giallorossi fanno maggiormente la partita ma costruiscono poco rendendosi pericolosi in sole tre circostanze con Iemmello, Curcio e Vandeputte. I rossoneri invece si chiudono alla grande e ripartono creando qualche insidia con Garattoni e D'Ursi, il gol comunque non arriva. Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive del Catanzaro che resta dunque a +6 dal Crotone secondo mentre il Foggia strappa un buon punto che la riporta in zona play-off.