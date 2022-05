Catanzaro, Vivarini: “Un successo che sblocca la squadra. Tabù B? Basta, sono stanco”

L'analisi di Vincenzo Vivarini, intervenuto al termine della sfida contro il Monopoli terminata per 2-1 in favore della compagine calabrese

Parola a Vincenzo Vivarini . Successo importante quello collezionato dal Catanzaro nella gara d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C , con un 2-1 contro il Monopoli che dà così ai calabresi un cospicuo vantaggio per la gara di ritorno. La doppietta di Iemmello risponde all'iniziale vantaggio dei biancoverdi, ribaltando nel secondo tempo l'equilibrio della sfida.

Al termine della partita, il tecnico del Catanzaro ha analizzato la prestazione dei suoi, concentrandosi anche sul tabù mediatico legato ai playoff creato nei confronti della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Sono contento perché questa vittoria ha permesso di rompere il ghiaccio in questi playoff. Speriamo che questo successo consenta definitivamente di sbloccare la mia squadra e di giocare in scioltezza. Abbiamo vinto meritatamente, per la verità avremmo potuto fare altri gol a iniziare dal calcio di rigore sbagliato. Certo, dobbiamo evitare di commettere degli errori. Su tutti evitare le ripartenze avversarie che potevano farci male ancora, dopo la rete che avevamo già incassato dal Monopoli che poteva essere evitata con maggiore attenzione. Playoff la nostra bestia nera? Basta con questa storia, che ha dato tanta pressione. Dopo il rigore sbagliato rischiavamo grosso dal punto vista mentale. Meno male che è andata bene...".