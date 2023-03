Catanzaro, Vivarini si prende la Serie B: Iemmello, Vandeputte e calcio spettacolo

Il Catanzaro si appresta a sfidare il Pescara di Zeman da campione della Serie C

⚽️

di Anthony Massaro

In vista di Catanzaro-Pescara è previsto un "Ceravolo" gremito, colorato e vestito a festa per rendere il giusto tributo alla cavalcata trionfale della formazione di Vincenzo Vivarini.

Una cavalcata entusiasmante, un dominio luccicante, senza ombre, di un gruppo compatto divenuto squadra sovrana in categoria col trascorrere delle giornate. Una sfida interessante tra due maestri di calcio in panchina, quella tra l'ex Renate e Zdenek Zeman ma marginale cornice all'evento vero: la celebrazione del ritorno in Serie B della compagine giallorossa. L'abbraccio ideale tra la squadra ed i quasi 15mila presenti, renderà giustizia ad una bellissima impresa sportiva fatta di sudore, abnegazione, coraggio e sacrificio. E di valori, tecnici, tattici e mentali. Patrimonio che fa parte nel Dna di questo Catanzaro, nettamente superiore alle sue contendenti (Pescara e Crotone), ma che ha dovuto vincere scetticismo, indifferenza, ed inevitabili pressioni proveniente dal fallimento della passata stagione. L'ha fatto di slancio, con personalità e spirito incontenibile, magistralmente costruito e ritoccato da Giuseppe Magalini, e guidato alla grande da Vincenzo Vivarini. I meriti del tecnico, di matrice motivazionale, strategica e tattica, sono stati magnificati più volte durante l'anno. Confermando anche alla fine, che il lavoro del mister abruzzese è stato perfetto. Non ha sbagliato una virgola, esaltando collettivo e singoli. Merita dunque di giocarsi la sua chance in cadetteria.

Annata da protagonista soprattutto per bomber Pietro Iemmello. Ventitré reti in campionato fin qui e otto gol nelle ultime otto gare, numeri da campione per un calciatore letteralmente di categoria superiore che ha superato il compagno Tommaso Biasci e Cosimo Patierno della Virtus Francavilla in testa nella classifica dei cannonieri del campionato di Serie C. Altro trascinatore del Catanzaro il fenomenale Jari Vandeputte, trequartista, attaccante esterno, all'occorrenza seconda punta. Dribbling stretto, reattività sul breve, estro e rapidità d'esecuzione. Sopraffina tecnica individuale e abilità nell'uno contro uno. Destro morbido e velenoso. Il belga alla sua seconda stagione con la maglia calabrese ha stracciato tutti in Lega Pro, firmando ben 11 centri stagionali e servendo per i compagni ben 19 assist.

Il Catanzaro in questo finale di stagione si limiterà a programmare già quella successiva. Come titola la Gazzetta del Sud in data odierna: "Catanzaro, in B senza stravolgimenti". La squadra del patron Floriano Noto si appresta dunque a confermare buona parte della rosa. "Martinelli, Scognamillo e Verna i pilastri. Priorità ai rinnovi di Vivarini e Iemmello, si punta a riavere in prestito Ghion dal Sassuolo". Chiosa il quotidiano, specificando quanto detto.