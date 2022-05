Catanzaro, Vivarini: “Ritiro? Serviva riprendere ritmo. Playoff, siamo concentrati”

Le dichiarazioni del tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, al termine del mini ritiro di Veronello della formazione calabrese, che si appresta a fare il proprio ingresso nella seconda fase Nazionale dei Playoff di Serie C

Quasi agli sgoccioli la prima fase Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022 , con i match di ritorno che andranno in scena domani sera, giovedì 12 maggio.

Palermo-Triestina, Virtus Entella-Foggia, Cesena-Monopoli, FeraliSalò-Pescara e Juventus U23-Renate: sono queste le gare in programma, dalle quali si conosceranno le cinque squadre che accederanno alla seconda fase degli spareggi promozione di Lega Pro. A queste si aggreggheranno le seconde classificate nei rispettivi gironi di Serie C:Padova, Reggiana e Catanzaro. Al termine del ritiro programmato Veronello, il tecnico della formazione calabrese, Vincenzo Vivarini, si è espresso sul lavoro dei suoi uomini, svolto durante questo mini ciclo di prerazione durante il quale, il coach nativo di Ari ha avuto modo di verificare la condizione atletica dei suoi uomini nell'amichevole effettuata contro il Mantova e vinta per 4-2.