Catanzaro, Vivarini: “Resto qui. B difficile, ma possiamo aprire un ciclo vincente”

"Non ci sono mai stati dubbi sulla mia permanenza, voglio restare qui per tanti anni". Così Vincenzo Vivarini , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Foggia , in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo". Diversi i temi trattati dal tecnico del Catanzaro dopo la promozione in Serie B conquistata con cinque giornate d'anticipo, che ha voluto fare chiarezza in merito al suo futuro. Di seguito, le dichiarazioni:

"Il progetto tecnico, la serietà della società e l’affetto che la gente mi ha regalato in questi 18 mesi, sono le ragioni per le quali ho deciso di restare. Qui ci sono tutti i fattori che servono per aprire un ciclo vincente e importante, sia per la società, sia per il sottoscritto. Andremo ad affrontare un torneo importante e difficile come quello di Serie B. Dobbiamo dare seguito ad un progetto importante iniziato 18 mesi fa, vogliamo aprire un ciclo e ognuno di noi dovrà avere ben chiaro in testa quale sarà il suo compito", ha concluso Vivarini.