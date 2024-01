Catanzaro, Vivarini: “E’ la partita giusta per ripartire, Palermo capace di tutto”

Le parole del tecnico del Catanzaro alla vigilia: "Troviamo una corazzata, non si può essere non motivati".

Mediagol ⚽️

"In questo momento è la partita giusta". Così Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Nicola Ceravolo". "Abbiamo fatto una buona settimana, abbiamo preso consapevolezza del momento e dei problemi che abbiamo in questo momento. Ci siamo resi conto di cosa c’è mancato in termini di prestazione, la squadra mi è sembrata molto recettiva sotto questi aspetti. Questa è la partita giusta per capire se abbiamo iniziato a mettere riparo ai problemi che abbiamo avuto nelle ultime gare", ha proseguito il tecnico del Catanzaro.

SUL PALERMO -"Dobbiamo dare il massimo in ogni partita per evitare di fare figuracce che i nostri tifosi non meritano. È mancata continuità, ad esempio contro il Lecco abbiamo alternato momenti di grande qualità durante la partita a dei momenti di pausa. Contro il Palermo non ci possiamo permettere il lusso di abbassare la guardia perché loro individualmente sono capaci di tutto. Continuità, applicazione, concentrazione su tutto ciò che bisogna fare in campo. Dobbiamo affrontare i rosanero con l’umiltà e l’applicazione che abbiamo avuto a Palermo. Eravamo decisi su tutto ciò che avevamo preparato. È il match giusto per trovare nuova linfa. Questo, a mio parere, è il momento più complicato di questo campionato. Abbiamo fatto una prestazione al di sotto le possibilità contro la Feralpi. È la partita giusta perché non si può essere non motivati contro il Palermo. Loro sono una squadra con un budget da Serie A che si sta muovendo tanto sul mercato. Troviamo una corazzata, una squadra che ci verrà ad aggredire forte. Ma abbiamo studiato le nostre contromisure".

NUOVI ACQUISTI -"Antonini l’abbiamo scelto perché ha caratteristiche per giocare con i principi che noi abbiamo. Il nostro aspetto tattico è ben definito. Sicuramente ci aiuterà a rinvigorire la squadra, come lo potrebbe fare anche Petriccione. Quest’ultimo è un giocatore di personalità ed esperienza e ha le caratteristiche per la struttura di squadra che abbiamo. Petriccione è una scelta mirata. Giocatore di qualità ed esperienza, perché la B l’ha fatta ed anche bene. Ha le caratteristiche giuste per questa struttura di squadra. E’ un giocatore che può dare spinta giusta in questo momento", ha concluso Vivarini.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.