Catanzaro, rinnovo per bomber Iemmello: “Amo profondamente questi colori”

Anche per la nuova stagione in Serie B il Catanzaro si affiderà a Pietro Iemmello. L'attaccante ex Foggia, approdato in Calabria nel gennaio 2022, ha rinnovato con il club giallorosso per altri due anni. Fondamentale il suo contributo nello scorso campionato di Serie C: grazie ai suoi ventotto centri, il Catanzaro ha stravinto il girone C e conquistato la promozione in cadetteria.