Catanzaro promosso in B, Vivarini: “Una rivincita, mio gruppo straordinario”

"Provo una grande soddisfazione. Perché il Catanzaro lo conoscevo da bambino, tutti tifavano Juve, io Catanzaro, Pisa o Ascoli. Avevo in mente quella maglia giallorossa della Serie A, anche quando ci giocavo contro. Ma non conoscevo la realtà, quello che c’è dietro, tifoseria, città, regione. L’ho capito quando sono arrivato a fine 2021, ho trovato una passione infinita che ardeva dentro. Una promozione fortemente voluta, se la merita una società fantastica e la tifoseria che ha uno spessore umano che va al di là del calcio. Vincere non è mai facile, abbiamo lavorato e programmato ogni singola mossa. E ho avuto la fortuna di avere in squadra dei professionisti. Io e il mio staff abbiamo svolto un lavoro straordinario, spettacolare: zero infortuni, bravissimi. Poi il club mi ha messo a disposizione giocatori di alto livello, ma non domini come abbiamo fatto noi se non c’è un gruppo compatto e un’idea di gioco innovativa. Per me è una rivincita, perché dal calcio ho ricevuto tantissime cattiverie. Penso a quello che è successo a Teramo. Questa annata mi fa togliere qualche sassolino. Futuro? Per ora godiamoci questa promozione, facciamo un passo per volta. Certo, la base per un progetto importante c’è. Ma prima finiamo bene il campionato, si meritano la vetrina anche quei calciatori che hanno giocato meno, non certo per loro demerito. Sfondare quota 100 punti? Vedremo gara dopo gara".