Catanzaro, Polimeni: “Contro il Padova errori arbitrali madornali, subito un furto”

Le dichiarazioni di Marco Polimeni, presidente del consiglio comunale di Catanzaro, a proposito della gara tra giallorossi e il Padova

Il Catanzaro ha concluso il suo cammino nei playoff di Serie C in semifinale contro il Padova . Dopo il pareggio a reti bianche maturato all'Euganeo, i giallorossi hanno perso per 2-1 nell'ultimo minuto di recupero, per i biancoscudati ha deciso la punizione firmata da Chiricò . Non sono mancate le polemiche post gara da parte dell'ambiente calabrese, causa alcuni presunti errori del direttore di gara nelle due marcature del Padova . Dichiarazioni particolarmente accanite quelle di Marco Polimeni , presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, che ha emanato una nota:

"Come presidente del Consiglio comunale ritengo doveroso difendere l’immagine del capoluogo dal danno subito dal Catanzaro Calcio a Padova, nella partita di ritorno dei playoff: un’ingiustizia che suona ad offesa di una intera città. Un vero e proprio “furto legalizzato” che non può passare, ancora una volta, sotto silenzio e che impone la ferma reazione delle istituzioni a tutela dell’immagine e dell’intera comunità locale: non si tratta di un fatto semplicemente sportivo, né c’entrano il campanile o il tifo. È una questione di correttezza nei confronti di decine di migliaia di cittadini catanzaresi. Le immagini televisive hanno mostrato all’Italia intera come due errori arbitrali madornali, “sbugiardati” anche dal Var, abbiano potuto spegnere entusiasmi e, soprattutto, giuste aspettative di successo. È la città intera che ne esce mortificata e danneggiata ed è per questo che solleciterò, sin da subito, una azione risarcitoria nei confronti del responsabile perché si capisca che anche il “mondo del calcio” non può sottrarsi alle regole della giustizia e della legalità"