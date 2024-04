Catanzaro, Petriccione: “Noi rivelazione fino alla fine. Playoff? Tutti sognano la A”

TIFOSI - "Sicuramente c’è responsabilità. Recentemente sono stato in una scuola, e vedere l’entusiasmo dei bambini ti responsabilizza. Quando vai in campo e quella giornata non va bene io non riesco proprio ad uscire, come se mi sentissi in difetto con la gente. Per tanti la partita è il momento più bello della settimana, come lo era per me da piccolo. E’ normale che vuoi dare una soddisfazione anche alla gente, e qui a Catanzaro lo stadio è sempre sold-out, sia in casa che in trasferta. Loro ci hanno sempre applaudito, anche nelle sconfitte, e questa è una spinta che ti spinge a dare meglio durante la settimana. Pisa? Loro hanno l’obbligo del risultato, ma anche noi per arrivare al meglio ai playoff. Vogliamo mettere le nostre idee in campo contro qualsiasi squadra, sarà dura per entrambe".