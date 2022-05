Catanzaro-Padova, probabili formazioni: Iemmello sfida Ceravolo, occhi sulla finale

Questa la preview del match d'andata delle semifinali dei playoff di Serie C tra Catanzaro e Padova. Vivarini sfida Oddo per la finalissima

Catanzaro e Padova sono considerate tra le formazioni più temibili di questi playoff di Serie C, con il rispettivo secondo posto nella regular season dei rispettivi gironi che fa masticare amaro ad entrambe le tifoserie che auspicavano certamente nella promozione diretta. La lotteria degli spareggi può rappresentare il riscatto per una delle due compagini per concretizzare il salto di categoria in Serie B.

Dopo aver esordito direttamente nel secondo turno della fase nazionale, il Catanzaro ha dimostrato forza e cinismo nel doppio confronto con il Monopoli, con due vittorie di misura ma convincenti, nelle quali la supremazia del gioco non è quasi mai stata in discussione per gli uomini di Vivarini. L'uomo del momento in casa giallorossa è senz'altro Iemmello, autore di una doppietta decisiva all'andata contro i biancoverdi - nonostante il rigore sbagliato - e faro avanzato della formazione calabrese.

Il Padova ha rischiato di mancare l'appuntamento alle final four e di uscire di scena già dal secondo turno nazionale come la Reggiana, con la compagine di Aimo Diana battuta sia all'andata che al ritorno dalla Feralpisalò. Lo 0-1 della Juventus Under 23 all'"Euganeo" non è bastato ai giovani bianconeri per eliminare i biancoscudati, con quest'ultimi salvati dal miglior piazzamento nella regular season in virtù del risultato speculare della gara d'andata. Tuttavia, nelle final four dei playoff la regola del miglior piazzamento viene abolita, pertanto in caso di parità assoluta si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Queste le probabili formazioni del match in programma al "Ceravolo" alle 19.00:

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Gatti; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vivarini.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Ajeti, Kirwan; Settembrini, Dezi, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Terrani. Allenatore: Oddo.

DOVE VEDERLA: la gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253) ed in streaming su Eleven Sports e RaiPlay.it.