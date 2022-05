Catanzaro-Padova, le formazioni ufficiali: c’è Iemmello. Cominciano le final four!

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie C tra Catanzaro e Padova. Inizio alle 19.00

Quasi tutto pronto per l'inizio delle semifinali dei playoff di Serie C, con anche il VAR pronto ad esordire in Lega Pro. Allo stadio "Ceravolo", il Catanzaro sfida il Padova nella gara valida per l'andata delle final four del minitorneo. I calabresi hanno eliminato il Monopoli, mentre i biancoscudati, seppur a fatica, sono riusciti a passare il turno contro la Juventus Under 23.