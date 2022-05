Catanzaro-Padova, il club invita i tifosi a colorare il “Ceravolo” ai playoff di C

Saranno circa 10mila gli spettatori di Catanzaro-Padova, valida per le final four dei playoff di Serie C. Questo l'invito dei giallorossi

In vista della delicata sfida d'andata contro il Padova, valida per le final four dei playoff di Serie C, il Catanzaro vuole provare ad emulare gli splendidi colpi d'occhio degli stadi gremiti visti nel corso del minitorneo. Questo il comunicato del club calabrese:

"Dopo la vittoria di sabato, l’attesa per la semifinale di andata sta per terminare. A poco più di 24 ore dal match con il Padova siamo già a quota 9.695 biglietti venduti. Il Ceravolo, la nostra casa, ruggirà ancora per una passione e per due colori. Di seguito alcune indicazioni rivolte ai nostri tifosi per vivere il match e spingere le Aquile.

La società invita tutti i supporters giallorossi a indossare una maglia con i nostri colori, portare con sé una sciarpa e una bandiera da sventolare all’ingresso in campo dei giallorossi per creare un’atmosfera unica!"