Catanzaro: nuovo incontro con il Teramo per Cianci, le ultime. E arriva Cinelli

Il Catanzaro potrebbe chiudere un doppio colpo in entrata, in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie C

⚽️

Dopo la vittoria conquistata in Coppa Italia contro il Como, il Catanzaro"si fa un regalo", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Si tratta di Antonio Cinelli. L'esperto regista classe 1989 approderà alla corte di Antonio Calabro a titolo definito dal Vicenza e firmerà un contratto che lo legherà al Catanzaro per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2023. Si attende soltanto l'ufficialità, che arriverà con ogni probabilità nella giornata di oggi.

Intanto, nelle prossime ore sarebbe in programma un incontro "potenzialmente decisivo" con il Teramo per l'attaccante Pietro Cianci, a lungo accostato al Palermo in questa sessione estiva di calciomercato. L'accordo di massima tra la dirigenza del Catanzaro e il calciatore c'è, ma i due club non hanno ancora trovato l'intesa sul piano economico. Seguiranno aggiornamenti...