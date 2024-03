Catanzaro, Noto: “Siamo salvi, ora divertiamoci. Serie A? Sono scaramantico…”

"Bisogna stare a mio avviso sempre coi piedi per terra. Dobbiamo ricordarci che questa squadra è costruita per lo più con i giocatori che hanno vinto il campionato di Serie C". Lo ha detto Floriano Noto , intervistato ai microfoni di "Radio Sportiva". "Non abbiamo grande esperienza in cadetteria ma abbiamo raggiunto la salvezza, che era il nostro obiettivo. Ora prendiamo le partite con leggerezza, per divertirci, con un allenatore molto bravo a fare giocare la squadra. Abbiamo altri due anni di contratto con Vivarini. Stiamo programmando insieme a lui le prossime stagioni. Abbiamo un ottimo rapporto, sia umano che professionale. Non vedo problemi di sorta con lui", ha proseguito il presidente del Catanzaro . La squadra di Vincenzo Vivarini occupa attualmente il quinto posto in classifica a quota quarantotto punti.

IEMMELLO E IL DERBY - "Pietro ha letteralmente distrutto il concetto del ‘nemo profeta in patria’. È tornato nella sua città, è amato ed è protetto dal suo ambiente: questo gli permette di essere sereno. Un ultras in campo. Gli incidenti dopo il derby? Questi atti di violenza vanno condannati. Forse si è troppo ingigantita la cosa. Ho sentito alcune realtà imprenditoriali coinvolte, nessuno è entrato nei negozi aggredendo famiglie. Chiaro che da parte nostra c’è stata una reazione sbagliata. L’attacco è partito dai tifosi del Cosenza. Del resto non c’era motivo da parte dei tifosi del Catanzaro di aizzare la sponda opposta. Siamo caduti nella provocazione, questo è sbagliatissimo. La violenza va bandita in ogni modo, sia da chi la fa partire e sia da chi poi reagisce alla violenza".

SERIE A-"Il Catanzaro sorpresa in B come il Bologna in A? Ci eravamo sentiti con Sartori, che conosco bene. E dicevamo che stavamo affrontando il campionato in A e in B con lo stesso approccio scanzonato diciamo. Un fioretto in caso di Serie A? Non diciamo nulla. Nè fioretto, nè niente. Io sono molto scaramantico. Evitiamo di dire qualsiasi cosa. Lo stadio Ceravolo da ristrutturare in caso di A? Devo essere sincero, anche per un fatto scaramantico non ci stiamo pensando proprio. Se dovesse accadere, ci metteremo mano velocemente. La strada è stata tracciata col Comune per avere uno stadio un po’ più vivibile. Mi auguro che accada qualcosa di bello ma non lo diciamo per scaramanzia", ha concluso Noto.