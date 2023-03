Catanzaro, Noto: “Obiettivo in B? Mantenere la categoria, poi non ci poniamo limiti”

Parola a Floriano Noto . Il presidente del Catanzaro , dopo la promozione in Serie B della formazione di Vivarini ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb , descrivendo obiettivi e programmi in vista della prossima stagione del club calabrese, che dunque sarà neopromosso dalla Lega Pro . Di seguito, le sue parole:

“Noi siamo prima di tutto imprenditori con i piedi per terra, per i quali i conti in ordine sono la base sulla quale costruire ogni tipo di ragionamento. L’obiettivo è quello, ovviamente, di mantenere la categoria rafforzandoci nel corso del tempo. Poi, guardando verso l’alto, penso sia giusto non porsi limiti. Il calcio è bello anche per questo. Ma sempre e comunque sulla base dei conti in ordine”.