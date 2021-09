Catanzaro, Monterisi sfida il Palermo: “Al Barbera per prenderci i tre punti”

Le parole del difensore giallorosso in vista dell'importante impegno di campionato contro la formazione rosanero

Queste le parole di Ilario Monterisi , difensore del Catanzaro intervenuto al termine della sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C contro il Catania . Il giocatore giallorosso - all'esordio con la casacca dei calabresi - è stato da subito decisivo con il gol che ha permesso ai suoi di passare turno e accedere agli ottavi di finale della competizione. Una prima apparizione da incorniciare, come anche detto dallo stesso classe 2001 che - come riportato da catanzarosport24.it - ha subito volto lo sguardo al confronto di domenica 19 contro il Palermo .

I rosanero saranno anche il prossimo avversario del Catanzaro in Coppa Italia, motivo in più per tenere gli occhi puntati su questa sfida. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal difensore: "Sono felicissimo, non me lo sarei mai aspettato di esordire in questo modo, sono contento di aver dato una grande mano alla squadra per il passaggio del turno. Dedico il gol alla mia famiglia che ha fatto sempre tutto per me. Ho trovato un gruppo eccezionale, sono a Catanzaro da meno di due settimane e sembra di starci da più di un anno. Ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domenica perché dobbiamo andare a Palermo e prenderci i tre punti".