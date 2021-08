Catanzaro, mister Calabro: “Voglio vedere lo spirito giusto. Verona test ottimo”

Le parole del tecnico dei calabresi in vista della sfida con la blasonata formazione di Serie A

La stagione del Catanzaro è ai nastri di partenza. La squadra calabrese è una delle principali candidate alla vetta del girone C, e lotterà con ogni probabilità fino all'ultimo con le altre pretendenti alla promozione in Serie B . La gara inaugurale della stagione sarà la sfida di Coppa Italia contro il Verona di Eusebio Di Francesco , un ostacolo proibitivo, ma che può essere un esame interessante per capire le reali potenzialità dei calabresi.

Nella giornata odierna il tecnico del CatanzaroAntonio Calabro ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state riprese dal Corriere Dello Sport in cui si è detto convinto della forza della sua squadra: "Poter giocare a Verona la gara di Coppa Italia è per noi motivo di orgoglio per vari motivi: siamo l’unica squadra di Lega Pro rimasta in gioco, affrontiamo una squadra di Serie A dal grande blasone, riportiamo il nome della Catanzaro calcistica nel panorama nazionale dove gli compete, ma soprattutto perché, come è accaduto a Como, diamo a tanti calabresi che vivono al Nord la possibilità di seguire la squadra del cuore. Già alla vigilia della prima gara ufficiale avevo chiesto ai tifosi di trasferire alla squadra la fame di vittoria e la voglia di riscatto di un intero territorio. Vogliamo essere una cosa sola con l’ambiente, questo è indispensabile per fare grandi cose. Vorrei vedere dei passi in avanti rispetto alla gara di Novara, dove comunque abbiamo fatto molto bene, dimostrando sul campo di essere sempre all’altezza. Siamo consapevoli che contro l’Hellas si alzerà il coefficiente di difficoltà, ma voglio vedere lo “spirito” del mio Catanzaro".