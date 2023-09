Catanzaro, Magalini: “Vogliamo fare buona annata. Palermo competitivo, Cremonese…”

Parola a Giuseppe Magalini . Il direttore sportivo del Catanzaro - ai microfoni di Sportitalia - ha parlato della sessione di calciomercato da poco conclusa, condotta dal club calabrese neopromosso in Serie B , dopo la vittoria dello scorso girone C di Lega Pro . Di seguito, le sue parole:

"In chiusura abbiamo provato a concludere un paio di cessioni che sono sfumate ma nessuno è rimasto fuori rosa. Adesso c'è da pensare a questa stagione di Serie B, non ci interessa essere la rivelazione del campionato ma soltanto fare una buona annata. Rispetto alla Serie C non abbiamo smantellato la rosa, anzi contro lo Spezia in campo c'erano dieci giocatori della squadra che ha conquistato la promozione e questo ci rende orgogliosi. Sarà una bella stagione con tante squadre di livello. Il Palermo ha messo su una rosa molto competitiva e il Parma era già forte prima di questo mercato, mi piace molto il Venezia, mentre ho l'impressione che la Cremonese sia rimasta incompleta".