Catanzaro, la contestazione: i tifosi protestano per il pareggio in casa del Palermo

Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Un pareggio a reti bianche; una gara giocata ad armi pari contro una squadra, il Catanzaro, tra le principali favorite per la promozione in Serie B. Venti minuti brillanti in avvio di gara, un discreto inizio di ripresa, un rigore fallito da Matteo Brunori che poteva cambiare la storia del match. Un Palermo solido, con meccanismi ancora da rodare e non sufficientemente incisivo e concreto in sede di finalizzazione.