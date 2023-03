Catanzaro, il Ds Foresti: “Uscire dal fango della Serie C non è mai facile”

Campionato dominato per il Catanzaro , che ha conquistato la promozione in Serie B con cinque giornate d'anticipo. La compagine giallorossa ha collezionato 86 punti in 33 gare, sedici lunghezze di vantaggio sul Crotone secondo e ritorno tra i professionisti dopo diciannove anni dall'ultima volta. Superato un ostico girone C che vede protagoniste piazze blasonate del calcio italiano, il direttore sportivo del Catanzaro , Diego Foresti , ha analizzato il percorso dei giallorossi ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

"Io sono arrivato 3 anni fa cominciando a programmare un obiettivo importante come quello della B, che la piazza voleva da quasi 20 anni. Sapendo che non era facile, perché era una piazza, come Avellino, molto esigente. Io penso che il gruppo sia la cosa più importante, perché se non hai un gruppo sano e coeso non è facile vincere. Inoltre c’è stata la grande gestione della società che è sana, come lo è quella dell’Avellino. Non è facile uscire dal fango della Serie C, perché ne sale solo una e inoltre ai playoff una su 30 squadre. Siamo stati bravi a programmare, venivamo da due secondi posti di fila e quest’anno siamo partiti primi e arrivati primi".