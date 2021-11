Catanzaro, il dopo-Calabro: Vivarini in pole, oggi summit con il club. E Toscano…

Dopo la scelta di esonerare Antonio Calabro, il Catanzaro incontrerà alle 16:00 Vincenzo Vivarini: le ultime

La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità: Antonio Calabro non è più l'allenatore del Catanzaro. Dopo il pari ottenuto sul campo del Monterosi Tuscia, il club calabrese ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Galatina. Con Calabro hanno lasciato Catanzaro anche l'allenatore in seconda, Alberto Villa, l'allenatore dei portieri, Pasquale Visconti ed il collaboratore Antonio Raione. In attesa della definizione del nuovo tecnico, l'allenamento di oggi sarà diretto dall'allenatore della Primavera 3 Giulio Spader.