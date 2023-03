Catanzaro, Iemmello: “Fatta stagione incredibile. Obiettivo? Arrivare a 100 gol”

Parola a Pietro Iemmello . L'attaccante del Catanzaro neopromosso in Serie B dalla Lega Pro , autore di 23 reti nella corrente stagione agonistica nel girone C di Serie C , si è espresso ai microfoni del Radio Firenzeviola, affrontando diversi temi interessanti riguardanti la cavalcata trionfale dei calabresi. Di seguito, le sue parole:

"Quest'anno abbiamo fatto una stagione incredibile con numeri straordinari. Se ho fatto tanti gol è merito soprattutto della squadra che mi ha permesso di segnarli. Vincere un campionato nella propria terra è qualcosa di unico e nell'arco di un'intera carriera è sicuramente qualcosa di diverso che ti rimane. Devo dire che è stata un'emozione indescrivibile. Ogni gol ha il proprio valore e significato. Quello con il Crotone e nell'ultima gara di domenica scorso sono quelli più significativi. Quando sono arrivato ero fermo da 6 mesi e sapevo che ci avrei dovuto mettere altri due mesi per rimettermi in sesto. La società mi ha aspettato perché su di me ha fatto un investimento. Io avvertivo un po' la pressione. Sono rientrato a marzo scorso e abbiamo raggiunto i playoff, andò male con il Padova. Il finale della scorsa stagione è stato un preludio per la nuova stagione. Quella sconfitta di Padova ci ha lasciato il segno, siamo ripartiti con tanta rabbia. Io andavo sempre in curva. C'è anche un gemellaggio bellissimo con la Fiorentina. L'ultima volta, diciannove anni fa, il Catanzaro vinse la sua ultima partita di B. Sono stati diciannove anni con molte ombre e tante retrocessioni/fallimenti. Da sei anni che è arrivata questa proprietà, stanno facendo le cose per bene e hanno dato un futuro a questa squadra. Sicuramente arrivare a 100 gol realizzati dove nessuno è mai arrivato è un obiettivo serio complicato. Vogliamo raggiungere anche i 101 punti e battere il record del Sudtirol. Dobbiamo preparaci al meglio anche per le due gare di Supercoppa perché vogliamo vincere anche questo trofeo".