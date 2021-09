Catanzaro, Fazio: “Non è facile giocare a Palermo, siamo dispiaciuti”

Ecco le parole del difensore centrale giallorosso

Una prestazione che non ha portato ai calabresi il risultato sperato, ma che ha lasciato un'impronta di fiducia all'internoo di tutta la rosa guidata dal tecnico Antonio Calabro per il prosieguo della stagione sportiva. Ecco, di seguito, le parole rilasciate da Fazio: "Ereditiamo la mentalità dell'anno scorso e non siamo solo difensori, la nostra fase difensiva è di tutti e ci danno una mano anche gli attaccanti. Nelle prime tre partite non abbiamo mai subito e finora abbiamo preso due reti, una su rigore. I numeri sono dalla nostra parte. Il nostro morale non è a terra, ma siamo dispiaciuti per i tre pareggi, considerando il fatto che a Palermo non era facile giocare, ma siamo fiduciosi e guardiamo solo a noi stessi sapendo che siamo un'ottima squadra, i risultati arriveranno".