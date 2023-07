Catanzaro, c’è l’accordo con bomber Iemmello per il rinnovo. I dettagli

Il Catanzaro dopo la promozione in Serie B ha deciso di confermare la sua punta di diamante: Pietro Iemmello è vicino al rinnovo biennale

Il Catanzaro sarà protagonista nel prossimo campionato di Serie B . I ragazzi di Vivarini hanno vinto lo scorso Girone C di Serie C , riabbracciando il torneo cadetto a distanza di diciassette anni dall'ultima volta.

Il club giallorosso lavora su più fronti per rinforzare l'attuale organico a disposizione dell'ex allenatore di Empoli e Bari. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, le parti hanno trovato un'intesa sulla base di un prolungamento biennale fino a giugno 2025 con opzione fino al 2026. Si resta in attesa dell'ufficialità. Per l'esperto attaccante classe 1992 si tratterebbe della terza stagione a Catanzaro. Ben trentanove gol e undici assist nelle cinquantasei presenze accumulate fin qui.