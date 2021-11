Catanzaro, Calabro: “Tifosi meritano tanto, stop alibi. Monterosi avversario tosto”

Le parole del tecnico della formazione calabrese in vista della sfida di domani contro la matricola Monterosi Tuscia

Il Catanzaro sta attraversano un periodo difficile, con i risultati sul campo che non stanno rispecchiando il reale valore della squadra, costruita per lottare fino all'ultimo per le posizioni più nobili della classifica di Serie C. La società ha deciso di portare la squadra in ritiro per riprendere fiducia e preparare al meglio la sfida di domani contro il Monterosi.