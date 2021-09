Catanzaro, Calabro: “Serve l’atmosfera giusta, l’entusiasmo il nostro mantra”

Le parole del tecnico dei giallorossi in vista della sfida contro il Potenza

Prossimo avversario casalingo del Palermo di Giacomo Filippi, la formazione calabrese se la dovrà vedere contro il Potenza nell'incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie C. Nella canonica conferenza stampa della vigilia, l'allenatore giallorosso ha detto la sua in merito all'avversario di questa giornata e al prosieguo del campionato della sua formazione. Ecco le sue dichiarazioni, legate anche all'ultimo pareggio per 0-0 contro il Picerno, dove il Catanzaro non è stato perfetto nel trovare la via del gol e i tre punti.